Tiago Pinto explica contratação de Mourinho. "Será o treinador perfeito para o nosso projeto"

Tiago Pinto, diretor desportivo da Roma, considera que José Mourinho é o treinador perfeito para o projeto do clube da capital italiana. Em declarações reproduzidas no site oficial da Roma, o português explicou a sua decisão, explicando que Mourinho trará sucesso imediato e futuro.

"Para construir um projeto desportivo de sucesso é preciso tempo, paciência e as pessoas certas nas posições certas. Estamos extremamente confiantes de que José será o treinador perfeito para o nosso projeto, tanto para o nosso futuro imediato como a longo prazo. Junto com a visão e ambição dos donos do clube, construiremos as bases de uma nova Roma", disse.

José Mourinho foi despedido do Tottenham há duas semanas e desde então que Tiago Pinto tem trabalho no sentido de contratar o compatriota: "Quando o José ficou disponível, agarrámos imediatamente a oportunidade de falar com um dos maiores treinadores de todos os tempos".

Para o diretor desportivo português, que trocou o Benfica pela Roma nesta temporada, Mourinho está muito focado nas conquistas no novo clube.

"Ficámos maravilhados com o desejo de José de vencer e sua paixão pelo jogo. Não interessam os troféus que já ganhou, o seu foco principal está sempre no próximo. Ele possui o conhecimento, experiência e liderança para competir em todos os níveis", termina.