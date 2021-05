Mahrez coloca o Manchester City na final da Liga dos Campeões pela primeira vez

O Manchester City venceu o Paris Saint-Germain, em casa, por 2-0, e confirmou a passagem inédita à final da Liga dos Campeões.

Os "citizens" já traziam um resultado confortável da primeira mão, em Paris, jogo que venceram por 2-1. O PSG ainda viu um penálti ser assinalado na primeira parte por mão na bola, aos 8 minutos, uma decisão revertida pelo VAR.

O primeiro golo da equipa de Pep Guardiola foi apontado pouco depois, aos 11 minutos. Kevin De Bruyne rematou, a bola desviou num dos jogadores do PSG e sobrou para Mahrez, que não falhou na cara de Keylor Navas.

Já no segundo tempo, com os franceses à procura do golo do empate, num contra-ataque orquestrado por Kevin De Bruyne e Phil Foden, o jovem inglês assistiu Mahrez, que bisou na partida e assumiu o papel de herói do Manchester City, que já tinha marcado um em Paris, na primeira mão.

Ángel Di María perdeu a cabeça e agrediu Fernandinho, aos 69 minutos, deixando o PSG reduzido a dez unidades no que restou do jogo.

O Manchester City chega à final da Liga dos Campeões pela primeira vez na sua história, um objetivo do clube desde que foi comprado em 2008. Pep Guardiola regressa à final, onde já esteve duas vezes, pelo Barcelona, vencendo as duas vezes.

No City, Pep Guardiola alinhou com dois portugueses no onze inicial: Bernardo Silva e Rúben Dias. João Cancelo ficou no banco de suplentes. Danilo Pereira foi lançado aos 75 minutos de jogo por Pochettino.

Real Madrid e Chelsea disputam a outra vaga na final, na quarta-feira. As duas equipas empataram a um golo na primeira mão, em Madrid.