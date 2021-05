José Mourinho é o novo treinador da Roma

José Mourinho é o sucessor de Paulo Fonseca na Roma. O clube italiano anuncia o regresso do "Special One" a Itália, onde foi campeão pelo Inter, e confirma contrato de três temporadas.

A Roma revelou, durante a manhã, que Paulo Fonseca não iria renovar, mas fica até ao final da época. Mourinho pega na equipa no início da próxima temporada.

"Depois de ter conversado com os proprietários e com o Tiago Pinto [diretor-desportivo], percebi imediatamente quão alta é a ambição deste clube. As suas aspirações são as mesmas que sempre me motivaram. Juntos pretendemos construir um percurso vencedor nos próximos anos", diz Mourinho, citado pelo site da Roma.

O treinador deixou, ainda, um desejo de sorte a Paulo Fonseca no seu próximo desafio. Mourinho estava sem clube, depois de ter rescindido com o Tottenham há 15 dias.

Bicampeão italiano pelo Inter, entre 2018 e 2020, Mourinho assume o nono clube da carreira, depois de Tottenham, Manchester United, Chelsea, Real Madrid, Inter de Milão, FC Porto, Leiria e Benfica.