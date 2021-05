Jessica Silva rescinde com o Lyon

Jessica Silva acertou a rescisão de contrato com o Lyon, por pretender competir com mais regularidade, informa o clube, em comunicado.

A atacante portuguesa terminava contrato no dia 30 de junho, portanto, antecipa o fim da ligação em cerca de seis meses.

A jogadora, de 26 anos, teve duas épocas no Lyon marcadas por problemas físicas que condicionaram a sua afirmação. Na primeira temporada fez cinco jogos e esta época ainda não foi utilizada.

Com a camisola do clube francês, Jessica Silva celebrou a conquista da Liga dos Campeões no ano passado.