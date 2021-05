Javi Martínez deixa Bayern de Munique a custo zero

O médio internacional espanhol Javi Martínez vai deixar o Bayern de Munique no final da temporada, após expirar o atual contrato.

Martínez chegou ao Bayern de Munique em 2019 e deixa o clube bávaro depois de nove temporadas de sucesso, em que conquistou oito Bundesligas, cinco Taças, cinco Supertaças e duas Ligas dos Campeões.

O Bayern de Munique prepara-se para uma renovação na equipa, com as saídas já confirmadas a custo-zero de David Alaba, Javi Martínez e Jerome Boateng, para além do treinador Hansi Flick.

"Estou muito orgulhoso por ter feito parte da família do Bayern durante nove anos, nunca os vou esquecer. Vivi para este clube, dei tudo o que tinha e estou muito feliz pelos troféus que conquistámos juntos", disse.