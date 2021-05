Adversário do Palmeiras na Libertadores tem 15 jogadores com Covid-19

Há ainda sete elementos da equipa técnica do clube argentino infetados. Apesar do surto, o jogo vai realizar-se a tem início agendado para a 1h30 de quarta-feira.

O treinador Sebastián Beccacece não conta com o guarda-redes Amade, com os defesas Adonis Frías, Fernando Meza, Tomisich, Paredes, os médios Enzo Fernández, Escalante, Martínez e Cannavó e os avançados Isnaldo, Braian Romero, Pizzini, Rotondi, González e Merentiel.

O Palmeiras lidera o Grupo A da Libertadores, com seis pontos, depois de duas vitórias nas duas primeiras jornadas. O Defensa y Justicia está na 2.ª posição, com quatro pontos. Seguem-se Independiente del Valle, treinado por Renato Paiva, na 3.ª posição, com um ponto, e Universitario do Peru, último, ainda sem pontos.