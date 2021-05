André Villas-Boas participa no Rali de Portugal de 2021

O treinador de futebol André Villas-Boas é um dos nomes hoje confirmados na próxima edição do Rali de Portugal, que se disputa de 20 a 23 de maio e é pontuável para o Campeonato do Mundo da modalidade.

Amante dos desportos motorizados, André Villas-Boas vai participar nesta quarta jornada do Mundial aos comandos de um Citroën C3, preparado pela Sports&You de José Pedro Fontes, carro com o qual fez a sua estreia nos ralis em Vieira do Minho, numa prova do Regional, em abril.

O antigo treinador de FC Porto, Chelsea ou Tottenham vai participar na categoria WRC3, com o número 57, de acordo com a lista de inscritos hoje divulgada pelo promotor do campeonato.

Para além do treinador, que também já participou no rali Dakar, há a destacar a presença em Portugal de 10 carros de WRC, os World Rally Cars, com o francês Sébastien Ogier (Toyota Yaris) a ostentar o número 1.

Para além de Ogier, que chega a Portugal na liderança do campeonato, com duas vitórias, a última das quais na ronda anterior, na Croácia, participam o Hyundai i20 do belga Thierry Neuville, o Toyota Yaris do galês Elfyn Evans ou o Hyundai i20 do estónio Ott Tänak, vencedor da última edição, em 2019.

Em 2020, o Rali de Portugal foi cancelado devido à incerteza provocada pela pandemia de covid-19.

Entre os participantes deste ano, nota ainda para os Toyota Yaris do finlandês Kalle Rovanperä e o do japonês Takamoto Katsuta, bem como os Ford Fiesta do francês Adrien Fourmaux e do britânico Gus Greensmith e os Hyundai i20 do espanhol Dani Sordo e do francês Pierre-Louis Loubet.

Entre os WRC2, destaque para o norueguês Andreas Mikkelsen (Skoda Fabia), o finlandês Esapekka Lappi (VW Polo), o norueguês Mads Ostberg (Ford Fiesta) e o finlandês Teemu Suninen (Ford Fiesta), todos antigos pilotos de WRC.