Como será o futuro do teletrabalho?

São nossos convidados Teresa Coelho Moreira, Professora da Escola de Direito da Universidade do Minho onde coordena o Grupo de Investigação em Direitos Humanos. É vice-presidente da direção da APODIT – Associação Portuguesa de Direito do Trabalho, membro integrado do JusGov – Centro de Investigação em Justiça e Governação, e uma das coordenadoras Científicas do Livro Verde sobre o Futuro do Trabalho nomeada pela Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. É coordenadora executiva do Congresso Nacional de Direito do Trabalho que começa no dia 5 de maio.

O outro convidado, Pedro Brinca, é doutorado em Economia pela Universidade de Estocolmo, é Professor de Economia na Nova School of Business and Economics. Escreveu em 2020 para a Fundação Francisco Manuel dos Santos, nos 10 anos da Pordata, o livro Como trabalham os portugueses.

O Da Capa à Contracapa. É um programa que vai para o ar à Terça às 23h15 na Edição da Noite da Renascença, moderado pelo jornalista José Pedro Frazão e onde se discutem vários temas da atualidade em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos.