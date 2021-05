Seleções podem levar 26 jogadores ao Europeu

A UEFA confirma que as seleções que vão estar no Campeonato da Europa podem convocar 26 jogadores, ao contrário dos 23 habituais.

A decisão é justificada com os riscos que as equipas podem correr em certos jogos, "devido a possíveis resultados positivos à Covid-19 e subsequentes medidas de quarentena ordenadas pelas autoridades competentes".

Cada seleção leva 26 atletas, mas as fichas de jogo mantêm o máximo de 23 jogadores, o que significa que há três elementos que ficarão na bancada.

"Vinte e três jogadores continuará a ser o número máximo permitido na ficha de jogo para cada partida (de acordo com a Lei 3 das Leis do Jogo do IFAB permitindo um máximo de 12 suplentes nos encontros de seleções nacionais A), incluindo três guarda-redes".