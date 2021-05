​Uma nova praia fluvial vai nascer no Barreiro

Uma nova praia fluvial vai nascer na zona do Barreiro, na margem Sul do Tejo. O protocolo já foi assinado e prevê um investimento de dois milhões de euros.



A Câmara do Barreiro vai avançar com a requalificação da Caldeira Grande, “onde vai nascer uma das maiores praias de rio da Área Metropolitana de Lisboa”, refere a autarquia. A intervenção deverá estar concluída até 2023.

O projeto foi escolhido pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA) para beneficiar do apoio de fundos comunitários, num investimento que ronda os dois milhões de euros.

De acordo com o protocolo assinado na sexta-feira passada, em Coimbra, vai ser recuperada uma

“estrutura abandonada de 77.520 metros quadrados, dando-lhe uma nova vida, transformando-a num espaço de lazer para os barreirenses e vocacionado para o turismo”.

O projeto vai renovar o ecossistema da zona e prevê a limpeza da caldeira, a consolidação e qualificação das margens, a colocação de uma plataforma de areia capaz de assegurar atividade lúdica ou desportiva, junto a um espelho de água que pode ser controlado independentemente da maré.

“O mérito desta intervenção, está também no combate às alterações climáticas, já que a existência de estruturas desta natureza, próximas do centro da cidade, contribui para atenuar as ondas de calor”, assinala a autarquia.

Os reservatórios de água podem ser utilizados como um climatizador natural e até mesmo para o combate a incêndios, sublinha.