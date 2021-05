Provedora de Justiça já recebeu 130 queixas sobre apoios sociais na Cultura

A Provedoria da Justiça já recebeu 130 queixas relacionadas com a atribuição do apoio social extraordinário aos profissionais de Cultura, disse hoje à agência Lusa fonte oficial daquele organismo.

"Em 2021, e até hoje, recebemos 130 queixas", explicou fonte oficial, atualizando, assim, dados revelados a 14 de abril, dia em que a provedora Maria Lúcia Amaral anunciou ter recebido, até então, 40 queixas de trabalhadores, a título individual e em conjunto com outros profissionais, por causa do processo de atribuição deste apoio social extraordinário.

Com um valor de 438,81 euros, este apoio foi anunciado a 14 de janeiro pela ministra da Cultura, Graça Fonseca, como sendo "universal e atribuível a todos os trabalhadores" independentes, com atividade económica no setor cultural, para fazer face à crise provocada pela pandemia da covid-19.

Este apoio tinha inicialmente uma prestação única em março, mas o Governo acabou por prolongá-lo por três meses, com um calendário mensal de candidatura, estando a decorrer, a partir de hoje, e até ao dia 14, o prazo de pedido para maio, terceiro e último mês.

De acordo com o gabinete da provedora Maria Lúcia Amaral, os principais motivos das queixas recebidas prendem-se com questões processuais no acesso aos apoios sociais e, sobretudo, apontam a morosidade na resposta da tutela aos pedidos. No final de abril, havia trabalhadores que não tinham recebido o apoio pedido em março.

Foram especificadas queixas sobre "indeferimento do pedido de apoio por não ter código CAE [Código de Atividade Económica] ou CIRS [Código de IRS] necessário, quando os queixosos alegam estar inscritos com esses Códigos, e contestação de alguns dos requisitos legais para candidatura aos apoios, como ter determinado código CAE ou CIRS ou a ter atividade aberta no dia 01/01/2020".