Rúben Amorim prepara Rio Ave sem Tiago Tomás e Tabata

Tiago Tomás e Bruno Tabata, lesionados, são as duas baixas no Sporting para o jogo de quarta-feira em Vila do Conde, com o Rio Ave. Rúben Amorim tem todo o restante plantel à disposição, sendo que em comparação com o jogo frente ao Nacional da Madeira, o treinador volta a poder contar com Adán e Gonçalo Inácio.

O guarda-redes e o central cumpriram um jogo de castigo, depois de terem acumulado cinco cartões amarelos. Max e Neto substituíram Adán e Gonçalo, respetivamente.