Nuno Dias: "Não sei se em Portugal têm noção do feito que o Sporting alcançou"

Nuno Dias, treinador de futsal do Sporting, destaca o feito dos leões ao conquistarem a Liga dos Campeões, depois de terem batido o Barcelona na final, na Croácia.

"Não sei se o mundo do futsal, em Portugal mais propriamente, fazem ideia do feito que o Sporting alcançou hoje. Sei que vão dizer que foi espetacular, que ganharam a segunda Champions. Mas têm verdadeiramente noção do que o Sporting fez na Croácia? Em cinco dias venceu em três jogos o campeão russo, espanhol e europeu. Se têm noção daquilo que o Sporting alcançou hoje", começou por afirmar.

O técnico, que já tinha vencido a competição com os leões em 2019, mostra-se orgulhoso pelo feito alcançado pelo grupo.

"O meu sentimento é de orgulho, um orgulho enorme. Olhem para este grupo que veio à Croácia e está aí a definição de um verdadeiro grupo, do que é compromisso e do que são os comportamtentos de um grupo para conseguir êxitos coletivos. Nunca estive num grupo assim. Tenho um orgulho enorme de fazer parte dele", atira.

Nuno Dias destaca os jovens da formação que integram o plantel e deixa um agradecimento aos treinadores da cantera do clube: "Ao falarem em jogadores formados no clube, e que foram importantes e decisivos, quero deixar um agradecimento especial a todos os treinadores da formação. Todos, até os que passaram antes que tiveram responsabilidade na formação dos que estiveram aqui. Por isso chegaram aqui preparados para fazer um excelente trabalho", termina.