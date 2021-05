"Jovane deve ficar no Sporting para jogar na montra da Liga dos Campeões"

O antigo avançado do Sporting, Luís Lourenço, defende que o clube devia esforçar-se para manter Jovane Cabral por mais um ano. Jovane não está a ser muito utilizado por Rúben Amorim, mas já mostrou que pode ser decisivo e pode contar mais para o treinador, ao ponto de fazer da Liga dos Campeões, na próxima época, a montra para elevar o seu jogo e a verba a pagar por eventuais interessados.

"O Sporting está a poucos pontos de garantir um lugar na Champions. O Jovane é um jovem e, na minha opinião, devia esperar mais um ano antes de sair. Tem muita qualidade e ainda muito para aprender. Se tudo correr bem, o Sporting estará na Champions e isso será uma montra para ele, poderá defrontar grandes equipas. Se ele corresponder, aí sim poderá ter o caminho aberto para outras paragens", refere, em entrevista à Renascença.



O "Record", na edição desta segunda-feira, escreve que Rúben Amorim conta com Jovane Cabral para o futuro. O avançado, de 22 anos, tem contrato até 2023 com o Sporting e cláusula de 60 milhões de euros.

Jovane foi decisivo no jogo com o Nacional da Madeira. Lançado aos 61 minutos, assistiu Feddal para o primeiro golo e sofreu o penálti que converteu para o segundo.

Jogo com o Rio Ave em jornada de clássico

Na ronda que se aproxima, o Sporting joga antes do clássico entre Benfica e FC Porto.

Nesta entrevista a Bola Branca, Lourenço reconhece que os leões podem aproveitar o resultado entre águias e dragões, mas avisa que o importante é que o Sporting cumpra a sua obrigação perante o Rio Ave.

"Antes de tudo, o Sporting tem de fazer o seu trabalho e tentar ganhar ao Rio Ave. Não olhar para a casa alheia e foca-se nos seus jogos. O Rio Ave tem qualidade e um treinador que conhece bem o Sporting, mas a equipa de Rúben Amorim só depende de si para ser campeã", lembra.

Ansiedade está a "tramar" Paulinho

Paulinho tem falhado algumas possibilidades de fazer golos pelo Sporting. Na opinião de Lourenço, um antigo ponta de lança, o ex-jogador do Braga está a passar por um momento de ansiedade que prejudica a sua eficácia.

"Queremos sempre fazer golos e o melhor pelo clube mas nem sempre é possível. O Paulinho tem de estar descansado e continuar a trabalhar. Tem a confiança da administração e do treinador, que é muito importante. Quanto mais ansioso estiver, mais difícil será. Tem que relaxar que o golo acabará por aparecer", afirma, lamentando, ainda, a lesão de Tiago Tomás que, devido a um problema nos ligamentos, poderá falhar dois ou três jogos.

"Não é uma boa notícia para o Sporting, o Tiago oferece coisas importantes à equipa como golos e assistências. É um jogador muito diferente do Paulinho e é importante que recupere depressa pois o Sporting fica fragilizado sem ele", conclui.

Os leões preparam, agora, a partida desta quarta-feira, em Vila do Conde, com o Rio Ave. A partida está marcada para as 21h15. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.