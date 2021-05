Fernando Gomes elogia “brilhante” vitória do Sporting na Liga dos Campeões de futsal

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, congratulou hoje o Sporting pela “brilhante” conquista da Liga dos Campeões de futsal, referindo que este triunfo prestigia “todo o futsal português”.



“A vossa vitória, após uma justa vitória por 4-3 frente ao FC Barcelona, prestigia não apenas o clube, jogadores, equipa técnica, ‘staff’ e estrutura, mas também todo o futsal nacional e o desporto português”, refere Fernando Gomes, numa mensagem publicada no sítio oficial da FPF.

O líder da federação destacou a “brilhante” conquista na mais importante competição de clubes da modalidade, deixando também palavras de agradecimento ao presidente do Sporting, Frederico Varandas.

“Gostaria igualmente de depositar no presidente do Sporting CP, Frederico Varandas, o meu sincero agradecimento pela forma como o clube tem, de uma forma corajosa e coerente, apostado no futsal e como essa aposta tem sido instrumental para o prestígio do próprio país”, frisou.