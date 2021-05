​Com a meta quase à vista

O próximo clássico é já na quinta-feira com o Benfica a receber no estádio da Luz o Futebol Clube do Porto, um jogo que poderá influenciar decisivamente as três jornadas que depois ficarão a faltar. Uma vitória portista ajudará a formação dos dragões a consolidar o seu actual segundo lugar e, também importante, a manter a perseguição ao Sporting na expectativa de que os leões possam ter um deslize.



Uma vitória dos benfiquistas significará o reforço da luta pelo segundo lugar e, consequentemente, pelo acesso à fase de grupos da próxima Liga dos Campeões, dando também azo a que os leões passem a sentir-se mais confortavelmente no comando.

Isto, claro, desde que a equipa leonina se desembarace, um dia antes, do Rio Ave, após na deslocação a Vila do Conde, onde a esperam, como sempre, mais do que prováveis dificuldades.

E, já agora, como são três os resultados possíveis em futebol, um empate no clássico entre águias e dragões, deixará tudo na mesmo entre estes contendores, mas não deixando de beneficiar os leões, que assim passarão a sentir-se mais confortáveis na manutenção do lugar onde se mantêm há trinta jornadas sem que nenhum adversário tinha sido capaz de lhes retirar a coroa de ganhadores.

No último fim-de-semana ninguém ousou perturbar a caminhada dos três grandes.

Três vitórias naturais, sem grandes dificuldades e também sem cedências.

E, sobretudo, com tranquilidade.

Bom seria que assim continuasse a decorrer este campeonato que, contra as previsões, trouxe à realidade um interveniente com o qual Benfica e Porto não contavam.

Como dizia aquele antigo ministro socialista “habituem-se!...