Igreja celebra Semana da Vida com convite a "cuidar" do próximo

A Igreja Católica em Portugal vai celebrar a Semana da Vida 2021, de 9 a 16 de maio, com um convite a “cuidar” dos outros, perante o impacto da pandemia no país e no mundo.

“No contexto de pandemia que temos vivido, a nossa vida foi marcada por tantas privações e dificuldades, veio mostrar-nos de forma mais clara a nossa fragilidade, mas por outro, conduziu-nos a saborear a vida como um bem tão precioso”, refere o texto proposto pela a Comissão Episcopal do Laicado e Família, através do seu Departamento Nacional da Pastoral Familiar (DNPF).

A iniciativa tem como tema ‘A vida que nos toca, a vida que sempre cuidamos’.

“Foi-nos possível redescobrir o sentido da família, onde a vida acontece, a valorizarmos a importância dos amigos, quando tantas crianças e jovens se viram privados de se encontrarem, o lugar dos idosos na família e na sociedade, marcados por uma profunda solidão, mas no qual fomos sentindo a necessidade e o valor do encontro”, lê-se na introdução do guião que vai orientar a celebração.

A Semana da Vida 2021 desafia os católicos portugueses a não perder tempo na vida, mas a gastá-lo “uns com os outros”.

“Temos tanto para dar e para receber. É urgente amarmos a vida mesmo no meio das dificuldades e das dores”, refere o DNPF.

A Semana da Vida 2021 convida a “cuidar” da casa comum, da vida que nasce, a “cuidar e educar os filhos”, a cuidar dos jovens, dos idosos e da família.

“Celebrar a Semana da Vida é não ficarmos confinados a alguns dias, mas um caminho que se abre a que sejamos capazes de não ficarmos estagnados, mas a encetarmos um caminho feito de entusiasmo e alegria, onde a rotina dá lugar à surpresa, onde o lamento dá lugar à esperança, onde a coragem é mais forte que o desânimo, onde o encontro quebra a solidão, onde o tocar a vida nos conduz ao cuidado”, pode ler-se.

O Departamento Nacional da Pastoral Familiar publicou no seu novo sítio um guião com diversas sugestões de oração, propostas culturais e de ação para cada dia, de 09 a 16 de maio, dinamizando ainda webminars, com os departamentos diocesanos, uma conferência com D. António Couto, bispo de Lamego, e partilhando vídeos com testemunhos

Cada dia da Semana da Vida 2021 vai começar com um vídeo de introdução ao tema específico do dia, por D. José Tolentino Mendonça, cardeal e poeta português.

A semana termina com uma Eucaristia presidida por D. José Traquina, bispo de Santarém.

Numa nota enviada à Agência ECCLESIA, o Departamento Nacional da Pastoral Familiar informa que o seu novo sítio online pretende ser uma plataforma de divulgação de “todas as atividades” relacionadas com este setor, organizadas pelo DNPF, por dioceses ou movimentos, para além dos documentos e vídeos do Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida, da Santa Sé.