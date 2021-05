Juiz do TAS explica como Sérgio Conceição pode estar no banco na Luz

João Nogueira da Rocha, juiz especializado em matéria de direito desportivo, explica que não pode “fazer uma apreciação de mérito” e afirmar se Sérgio Conceição poderá ou não estar no banco do FC Porto, já que a apreciação será feita “em função dos elementos que forem trazidos para o processo”. Mas, caso o TAD dê razão ao técnico portista, o castigo pode ser suspenso.

“Naturalmente que se existe a figura da providência cautelar, ela existe para ser decretada nos casos em que estão reunidas as condições para isso. Agora há que ver se estão ou não”, diz em Bola Branca.

A suspensão aplicada ao técnico do FC Porto impede que este esteja no banco de suplentes no clássico desta quinta-feira, no Estádio da Luz. Sérgio Conceição fez entrar um pedido de anulação da suspensão aplicada pelo Conselho de Disciplina e uma providência cautelar no Tribunal Arbitral do Desporto (TAD).