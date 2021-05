PS lamenta morte do autarca de Torres Vedras

O Partido Socialista lamenta a morte do presidente da Câmara de Torres Vedras, Carlos Bernardes.

O autarca de 53 anos foi encontrado sem vida, esta segunda-feira, na sua residência.

"É com profunda tristeza que o Partido Socialista recebe a notícia da morte prematura do nosso camarada Carlos Bernardes, que assumia a presidência da Câmara Municipal de Torres Vedras. Todas as mortes são vãs, mas uma morte de uma pessoa tão jovem, entristece-nos a todos por demais", refere a nota de pesar do PS.

Os socialistas recordam o percurso de Carlos Bernardes, que além de assumir a Câmara de Torres Vedras desde 1 de dezembro de 2015, "foi também presidente do Conselho de Administração dos SMAS de Torres Vedras. Era doutorado em Turismo, pela Universidade de Lisboa e licenciado em Gestão de Empresas Turísticas e Hoteleiras, pelo no Instituto Superior Politécnico do Oeste".

"A Direção Nacional do Partido Socialista manifesta as suas mais sentidas condolências à família, em especial à mulher e ao filho", conclui a nota de pesar do PS.