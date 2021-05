Sindicato do SEF denunciou exploração de migrantes em Odemira há anos, mas problema “não foi levado a sério”

Em entrevista à Renascença , o presidente do SCIF-SEF, Acácio Pereira, diz que na altura a denúncia foi vista com alguma "estranheza".

As denúncias de exploração e tráfico de seres humanos em Odemira já têm mais de três anos, afirma à Renascença o presidente do Sindicato da Carreira de Investigação e Fiscalização do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SCIF-SEF), Acácio Pereira.

Também a Obra Católica Portuguesa das Migrações não está surpreendida com as notícias sobre o elevado fluxo migratório e os alegados casos de exploração e tráfico humano, em Odemira.

“Bidonville” em Odemira

Por sua vez, o Serviço Jesuíta de apoio aos Refugiados diz que as denúncias sobre alegado tráfico de seres humanos devem ser investigadas.

André Costa Jorge adianta que a falta de condições de habitabilidade dos trabalhadores migrantes em Odemira não é uma situação nova.

À Renascença, o responsável diz que a atual situação "faz lembrar os emigrantes portugueses em França que viviam em condições sem dignidade nos chamados 'bidonville'”.

“A pandemia expôs mais uma vez situações de fragilidade e vulnerabilidade social em que estes migrantes se encontravam. Encontravam-se em habitações precárias, sem condições, muito a fazer lembrar – eu creio que é uma imagem que os portugueses têm historicamente – os emigrantes portugueses nos anos 60 em França, nos chamados «Bidonvilles» em que as pessoas viviam em condições sem qualquer tipo de dignidade, aceitando todo o tipo de trabalho. E essa foi a história também da emigração portuguesa que nós não queremos ver repetida passados estes anos todos em Portugal”, lamenta André Costa Jorge.

O presidente da Câmara Municipal de Odemira, José Alberto Guerreiro, estimou esta segunda-feira que "no mínimo seis mil" dos 13 mil trabalhadores agrícolas do concelho, permanentes e temporários, "não têm condições de habitabilidade".



Foram detetados, até agora, 22 alojamentos sem condições para acolher trabalhadores sazonais no concelho, indicou o autarca do concelho com cercas sanitárias em duas freguesias por causa do número de casos de Covid-19.



Covid-19 por regiões