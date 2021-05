Presidente da Câmara de Torres Vedras encontrado morto em casa

Morreu o presidente da Câmara de Torres Vedras, Carlos Bernardes. A notícia foi confirma à Renascença por fonte do Partido Socialista.

O autarca, de 53 anos, foi encontrado morto na sua residência.

A Polícia Judiciária foi chamada para investigar o caso.

As investigações prosseguem e, até ao momento, não são conhecidos mais pormenores sobre a morte do presidente da Câmara de Torres Vedras.



Fonte da autarquia confirma à agência Lusa que Carlos Bernardes foi encontrado morto em casa, mas não adianta as circunstâncias em que ocorreu a morte do autarca, eleito pelo Partido Socialista.

Em março, a comissão política de Torres Vedras do PS aprovou a recandidatura de Carlos Bernardes à presidência do município, no distrito de Lisboa, nas autárquicas deste ano.

“Dentro da minha disponibilidade, continuo a servir o partido e a minha terra”, afirmou então o autarca, prometendo um “trabalho de continuidade” e apontando as prioridades do próximo mandato.

Carlos Bernardes ganhou pela primeira vez a corrida à presidência da câmara em 2017 e foi vice-presidente entre 2005 e 2015.

Em 2015, assumiu o cargo de presidente quando o então líder do executivo, Carlos Miguel, renunciou ao mandato para assumir funções no Governo.

PS lamenta morte de Carlos Bernardes

O Partido Socialista já divulgou uma nota de pesar pela morte do autarca Carlos Bernardes.

"É com profunda tristeza que o Partido Socialista recebe a notícia da morte prematura do nosso camarada Carlos Bernardes, que assumia a presidência da Câmara Municipal de Torres Vedras. Todas as mortes são vãs, mas uma morte de uma pessoa tão jovem, entristece-nos a todos por demais", refere o PS.

Os socialistas recordam o percurso de Carlos Bernardes, que além de assumir a Câmara de Torres Vedras desde 1 de dezembro de 2015, "foi também presidente do Conselho de Administração dos SMAS de Torres Vedras. Era doutorado em Turismo, pela Universidade de Lisboa e licenciado em Gestão de Empresas Turísticas e Hoteleiras, pelo no Instituto Superior Politécnico do Oeste".

"A Direção Nacional do Partido Socialista manifesta as suas mais sentidas condolências à família, em especial à mulher e ao filho", conclui a nota de pesar do PS.

[notícia atualizada às 18h06]