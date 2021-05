Mais de 3,7 milhões de alojamentos já responderam aos Censos

Mais de 3,7 milhões de alojamentos já responderam aos questionários dos Censos 2021.

Em comunicado, o Instituto Nacional de Estatística afirma que correspondem a 82% da totalidade dos alojamentos e a mais de 9 milhões de pessoas recenseadas.

Todas as regiões registam taxas de resposta acima dos 70% mas a Madeira, atingiu os 90%.

Os dois primeiros dias (19 e 20 de abril) foram os que registaram maior número de resposta – cerca de meio milhão no primeiro.

A primeira fase de recolha de respostas termina esta segunda-feira, dia 3. A partir de terça-feira, nos alojamentos que não responderam os recenseadores vão deixar um aviso a lembrar a obrigatoriedade de o fazer.

Até dia 27 o número de respostas recebidas pelo INE foi sempre superior a 200 mil. A partir dessa data, que coincidiu com o fim do contrato com a empresa tecnológica americana Cloudflare por ordem da Comissão Nacional de Proteção de Dados foi baixando, mas no domingo voltou a subir ligeiramente.