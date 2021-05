Lisboa: Obras no quarteirão da Suíça concluídas dentro de dois anos

As obras de reabilitação do quarteirão que albergou durante quase um século a antiga pastelaria Suíça, no Rossio, em Lisboa, já se iniciaram e deverão estar concluídas dentro de dois anos, anunciou hoje a proprietária do empreendimento.

"As obras decorrerão ao longo de um prazo estimado de aproximadamente dois anos, tendo sido aprovada a licença de construção por parte da Câmara Municipal de Lisboa no dia 26 de fevereiro 2021 e decorrem no edifício, desde essa altura, os trabalhos preparatórios dos empreiteiros", pode ler-se num comunicado da proprietária do empreendimento, a JCKL Portugal-Investimentos Imobiliários, enviado às redações.

A mesma nota indica que a reabilitação do quarteirão está a cargo do consórcio constituído pelos empreiteiros Alves Ribeiro e HCI, escolhidos após "uma rigorosa consulta que contou com a participação de várias entidades interessadas, que mostraram cumprir os critérios respeitantes à experiência em obras de reabilitação com grande impacto a nível urbano em Lisboa".

O projeto de recuperação do quarteirão da antiga pastelaria Suíça, no Rossio, que prevê a criação de um novo espaço comercial, com reabilitação das fachadas das lojas históricas, foi aprovado pela Câmara de Lisboa em novembro, com os votos favoráveis do PS, do PSD e do CDS-PP, a abstenção do BE e o voto contra do PCP.