Em segurança e com marcação prévia. Termas de Chaves reabrem esta segunda-feira

As termas de Chaves estão de novo de portas abertas. Encerradas durante quatro meses, devido à pandemia de Covid-19, as termas abrem, agora, com marcação prévia de consultas, controlo de temperatura na entrada, uso obrigatório de máscara no interior, distanciamento social e desinfeção regular das mãos.

De acordo com a administradora do balneário flaviense, Fátima Pinto, “as Termas de Chaves cumprem, desde junho de 2020, o normativo próprio criado pela Direção Geral de Saúde na reabertura, após o confinamento do ano passado”.

Além das habituais ofertas de técnicas de termalismo terapêutico, indicadas para o tratamento e prevenção de patologias músculo-esqueléticas, do aparelho digestivo e das vias respiratórias, e de programas de bem-estar termal, as Termas de Chaves deverão disponibilizar, em breve, condições específicas para receber e dar resposta a doentes em recuperação pós-Covid 19.

Este é um programa de reabilitação, tem a assinatura da Associação Termas de Portugal e da Sociedade Portuguesa de Hidrologia Médica e pretende reafirmar o posicionamento das estâncias termais como destinos de saúde e bem-estar, seguros e saudáveis.

Para a administradora das Termas de Chaves, esta será “uma iniciativa com um elevado nível de importância, que volta a colocar as termas na linha da frente na oferta da promoção de saúde e bem-estar para um reequilíbrio e reforço da capacidade imunológica pós-Covid, em pessoas de todas as idades”.

Apesar de a pandemia ter provocado perdas significadas na faturação, Fátima Pinto acredita que “2021 ainda será um ano muito positivo, com bastante afluência de aquistas a Chaves, para usufruírem da água termal flaviense para tratamentos patológicos ou para momentos de relaxamento no spa”.

A administradora do balneário considera que “a abertura do equipamento termal” é “muito importante para a economia regional”, especialmente para negócios hoteleiros e de restauração que estiveram estagnados devido à falta de aquistas que visitam a cidade.

As Termas de Chaves são das mais procuradas estâncias de tratamento termal do país e a sua exploração para fins medicinais tem raízes na época romana.

Com uma temperatura de 76 graus, a água mineromedicinal de Chaves é bicarbonatada e rica em minerais, sobretudo em sódio, sílica, fluoreto e hidrogenocarbonato.

A sua principal ação é estimular as funções metabólicas e orgânicas devido à sua mineralização, sendo indicada no tratamento de patologias músculo-esqueléticas, do aparelho digestivo e das vias respiratórias.