CP alerta para "perturbações" na circulação devido a greve

A CP alerta para constrangimentos nas viagens nos próximos dias. Os trabalhadores ferroviários fazem greve às horas extraordinárias a partir desta segunda-feira.

Apesar de prever realizar a “larga maioria dos seus comboios”, quem viajar de comboio poderá contar com supressões e atrasos devido a uma paralisação que se prolonga até dia 17.

“A CP - Comboios de Portugal informa que, por motivo de greve convocada por uma organização sindical, podem ocorrer algumas perturbações na circulação de comboios, no período de 3 a 17 de Maio de 2021”, indica a empresa em comunicado.



Os clientes com bilhete para as ligações em Alfa Pendular, Intercidades, Interegional e Regional podem pedir o reembolso ou a revalidação, sem custos.

“A CP lamenta os incómodos causados aos seus clientes, recomendando a obtenção de informação sobre o estado da circulação de comboios através do contacto com os canais de informação da empresa”, pode ler-se.



Em 19 de abril, o Sindicato Nacional dos Trabalhadores do Setor Ferroviário (SNTSF), afeto à CGTP, entregou um pré-aviso de greve ao trabalho extraordinário entre as 00h00 da próxima segunda-feira e as 24h00 do dia 17 de maio.