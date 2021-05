Barreiro quer dar segunda oportunidade à população sem-abrigo

“O que nos propomos trabalhar com as pessoas, tendo em conta os seus interesses, as suas reflexões, é no sentido de conseguirem, na comunidade, voltar a ter as condições para viver autonomamente e ter uma habitação num contexto diferente, que não seja de acolhimento temporário. Para isso, trabalhamos com elas e com os parceiros, porque há aqui uma teia de cumplicidades entre as instituições e os cidadãos”.

Esta é uma solução temporária, para seis meses a um ano, no máximo. Depende do evoluir do processo de autonomização. Esse é o objetivo, frisa o diretor Técnico da NÓS, Humberto Candeias.

A Associação NÓS gere os três apartamentos partilhados, no âmbito do projeto RECOMEÇAR. Com capacidade para onze pessoas, atualmente, apenas 6 estão instaladas em dois apartamentos alugados. O maior, propriedade da Câmara do Barreiro, está ainda em obras de reabilitação e poderá albergar cinco pessoas.

“Não aceitava nada, dizia que estava bem, queria que a deixassem em paz. Mas no contexto da pandemia começaram a ser-lhe feitas mais visitas, quase diárias. Ganhou-se a confiança e agora a pessoa já está recetiva. Não tinha Cartão de Cidadão, não tinha pensão, não tinha nada, vivia da mendicidade. Tratámos-lhe do Cartão de Cidadão e da pensão. E vai ser a primeira pessoa a ocupar uma casa no âmbito do programa Housing First”, conta Armando Gomes.

O coordenador do NPISA explica que quando se intervém junto de pessoas sem-abrigo não se pode atuar segundo os nossos timings. “Não desistir quer dizer que, por vezes, a pessoa pode ser renitente, relutante em relação àquilo que no nosso entender seria a solução ideal para ela. Hoje não dá, mas amanhã pode estar mais disponível para esse “click” e aceitar.

Os técnicos tentam fazer o maior acompanhamento possível dos casos, mas “temos situações crónicas em que, por muito que acompanhemos, as pessoas não aceitam”, diz Armando Gomes. E frisa que “se tenta mitigar algumas questões, mas deixar a rua, a situação de vulnerabilidade, é um processo longo, que exige muita persistência e muita confiança por parte do técnico. Mas não desistimos, não deixamos ninguém para trás”.

Preocupante é que outras noventa pessoas foram sinalizadas como estando em risco de se tornarem sem-abrigo. Armando Gomes explica que se trata de pessoas com ações de despejo por ordem do tribunal ou mesmo, de familiares; sobreendividados à banca ou jovens institucionalizados perto da idade em que têm de abandonar as instituições. “São pessoas que estão no limite, que até podem passar de uma situação de risco para outra mais satisfatória, mas também pode acontecer o contrário. Daí a necessidade de prevenção”.

Segundo a terminologia em vigor, há que distinguir entre as pessoas sem-abrigo “sem teto” e “sem casa”. No primeiro grupo estavam 85% dos casos. Ou seja, oito viviam mesmo na rua e outras cerca de quarenta estavam em alojamentos muito precários, como casas abandonadas, barracas, carros, tendas ou barcos. Embora a maioria sejam homens e sozinhos, também há casais e com filhos. Havia ainda 8 pessoas instaladas em alojamentos temporários, abrigos ou quartos pagos pela segurança social ou outras instituições.

No final de fevereiro, o NPISA – Núcleo de Planeamento e Intervenção Sem-Abrigo do Barreiro tinha 60 pessoas referenciadas e em acompanhamento, já com gestor de caso atribuído, revelou à Renascença o coordenador, Armando Gomes.

O projeto RECOMEÇAR, em parceria com a NÓS, é financiado pela Estratégia Nacional. O objetivo é integrar as pessoas através da permanência temporária em apartamentos partilhados (idealmente, seis meses). Há três, com capacidade para onze pessoas. Dois são alugados e já estão em funcionamento. O maior é propriedade da autarquia e está a ser recuperado.

É no âmbito deste projeto que também vai funcionar o “Housing First” (A Casa Primeiro) para já, apenas com duas habitações.

Para um dos projetos- SER CASA BARREIRO- em parceria com a Associação RUMO, o NPISA da autarquia barreirense concorreu aos fundos do Portugal 2020.

“Embora a realidade não tenha a dimensão vista nas grandes metrópoles, também existe nesta cidade da Margem Sul do Tejo, já é preocupante e achámos que tínhamos que ter uma resposta mais integrada. Por isso, constituímos o NPISA”, diz a vereadora Sara Ferreira, responsável pelos pelouros da Intervenção Social, Igualdade, Saúde e Habitação, frisando que “a maior parte das pessoas está em sítios que nem imaginamos que lá possa viver alguém. Procuram locais mais discretos. Quando são identificados pelos vizinhos, pelas instituições ou qualquer pessoa, a equipa do NPISA faz a avaliação.

Espaço de preparação para o regresso à sociedade

O Centro de Atividades Diurnas é um dos polos do projeto SER CASA BARREIRO, a par do “Housing First”, sob gestão da Associação RUMO.

Rute Pires, presidente da Associação, esclarece que são os gestores de caso que, depois das entrevistas, indicam as atividades que as pessoas devem frequentar, segundo as suas competências e necessidades. Pretende-se a inclusão quer na sociedade, quer no mercado de trabalho, quando as pessoas têm condições e idade para trabalhar.

“A RUMO tem uma boa experiência em relação às empresas. Há muitos anos que trabalhamos na área da empregabilidade e temos uma grande rede de contactos. Os empresários barreirenses são muito recetivos a apostar em novas experiências e a contratar. A maioria são pequenas empresas e agora passam por algumas dificuldades. Mas não quer dizer que seja por porem alguma reticência a empregar pessoas sem-abrigo, com deficiência ou com vulnerabilidades, em geral”. E algum desse emprego é apoiado pelo IEFP, o que também é um incentivo para as empresas.

O espaço funciona nas instalações do Centro Paroquial Padre Abílio Mendes, no Largo de Santa Cruz, integrado com outros serviços essenciais: uma das duas cantinas sociais do concelho, os balneários, a lavandaria e ainda a Loja Comunitária, para quem precisar de roupa ou outros artigos. A informação sobre estes apoios básicos é fornecida de imediato quando as equipas detetam uma pessoa “nova”.

As atividades no Centro são diversas. “Desde criar a rotina de irem lá conversar um pouco e beber um café, pegar num baralho e jogar um bocado, até outras mais complexas, como trabalharmos – sempre informalmente – as competências sociais e, numa fase final, para quem tem condições, a procura de emprego. Fazemos quase uma primeira triagem, damos apoio na construção do curriculum, preparamos as entrevistas, explicamos como está o mercado de trabalho e depois fazemos o encaminhamento para as pessoas que trabalham, efetivamente, na área do emprego – alguns parceiros e os Centros de Emprego”; explica à Renascença Carlos Frangueira, Educador Social da RUMO.

Homens, sozinhos, com baixa escolaridade, desempregados, sem habitação com carater permanente, sem rendimentos ou beneficiários de prestações de segurança social (nomeadamente RSI ou pensão). Este pode ser o perfil aproximado das pessoas sem-abrigo no Barreiro, mas Carlos Frangueira, diz que aparece um pouco de tudo.

“Temos jovens com 18-19 anos, com adoções falhadas ou com mau relacionamento com os pais e que resolvem ir para a rua. E depois, temos casos claros de comportamentos de dependência. Sendo que, geralmente, não é a adição que leva à rua; é a rua que leva à adição”, sublinha Carlos Frangueira. Além de pessoas com 40-50 anos, que querem trabalhar e que se se viram desprotegidas de um momento para o outro: desemprego, divórcio, morte de familiares. “Algumas que, antes, tinham uma vida muito confortável”.

Quando a vergonha entra na equação

Esta é uma situação delicada e poucos se querem expor. Carlos Frangueira explica que existem dois casos extremos de vergonha: aqueles em que a família não sabe que estão na rua e eles também não dizem; há situações em que a família descobre e tudo e resolve. E depois há o extremo de verem a mãe ou o pai na rua, a 100 metros da sua casa, e não quererem saber. Conheço alguns casos em que o familiar vive perto, mas a relação degradou-se tanto ao longo dos anos que estão em modo “negação” e não querem saber.

Foi nesta altura que, ali mesmo a lado, Carlos Espalha fez sinal e apontou para si próprio. Minutos depois explicou à Renascença: uma vida de “muitas avarias” e dois divórcios deterioraram a relação com os filhos, sobretudo com o mais velho. Durante nove anos Carlos tomou conta da mãe e nos últimos cinco, viveu na casa dela. Para a acompanhar teve de deixar de trabalhar aos 53 anos.

Mas confessa que o que lhe dói mais é que os filhos, nos últimos meses de vida da avó “conseguiram assinasse um papel que lhe tirava tudo a ele. Quando ela morreu, em 2017, eu deixei de poder entrar naquela casa. Pedi ajuda daqui e dali, mas cheguei ao ponto de ficar na rua”.

Carlos Espalha diz que dormiu na rua quase um ano. “Sobrevivi com a ajuda de um amigo que era presidente de uma coletividade no Lavradio. Ele deixava-me ir lá tomar banho e como fazem lá almoços, davam-me o almoço, mais uma sopinha para o jantar e estava por ali. Só que não tinha onde dormir. Ainda estive um mês numa garagem, mas não tinha nada. De noite, se me desse alguma coisa, ninguém sabia. E para fazer as necessidades, tinha de ir ao campo”.

Tudo mudou no dia 4 de agosto de 2018, quando se sentiu mal e foi para o hospital. “A minha vida mudou para melhor. Apesar de estar doente (foi diagnosticado com cancro nos ossos e está a ser seguido), fui bem acompanhado e estou melhor. Tenho de agradecer a todos”.

Quando saiu do hospital, Carlos Espalha foi para uma casa, mas dos 189 euros que recebia de RSI tinha de pagar 160 para a renda e nem sobrava para a alimentação.

Também isso mudou, entretanto: vai buscar as refeições ao CRIVA (Centro de Reformados e Idosos do Vale da Amoreira) e a RUMO arranjou-lhe uma casa partilhada, onde está há quase três anos. No Natal soube que em breve irá, sozinho, para outra casa atribuída pelo IHRU – Instituto de habitação e Reabilitação Urbana. Terá de pagar renda e manifesta algum receio que não tenha rendimentos suficientes. Está à espera da pensão de velhice, mas sabe que será baixa porque deixou de descontar cedo.

Carlos Espalha não integra nenhum destes projetos mais recente, mas é visto como um caso de claro sucesso de reintegração. Além de parceiro da instituição na ajuda à recuperação de outras pessoas que têm partilhado a casa com ele. “Já fui pai, avô e tio”. Mas é em relação ao último companheiro de casa, com algumas vulnerabilidades, com idade para ser seu filho, que se sente mais realizado: “Ao princípio, entrava mudo e saía calado. Com as minhas brincadeiras, fui-lhe dando a volta; agora já saía dali a cantar, de vez em quando. E passou a fazer as tarefas da casa, antes não fazia nada”.

Carlos tem consciência que os seus comportamentos anteriores e o “gosto pela noite” tiveram influência na relação com os filhos, mas acha que não merecia “tanto ódio” do mais velho. Não se esquece o que lhe disse quando o viu na rua: “Aí é que estás bem!

Sente-se profundamente magoado, mas já está mais feliz em relação ao filho mais novo. Carlos diz que a nora sempre gostou dele e tem promovido a aproximação. Já se falam com muita frequência e a neta Matilde, de quatro anos, também ajuda. “Agora, é a única mulher da minha vida”.