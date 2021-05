Myanmar. Mais oito mortos durante manifestações a pedir “revolução da primavera”

Milhares de manifestantes marcharam em Myanmar (antiga Birmânia) no domingo pedindo uma “revolução da primavera”. As forças de segurança abriram fogo matando oito pessoas.

Segundo a imprensa local, três pessoas foram mortas na cidade central de Wetlet, duas no estado de Shan, no nordeste, e uma pessoa foi abatida na cidade mineira de jade, no norte de Hpakant.

As manifestações começaram cedo, no centro comercial de Yangon, quando os ativistas pediram uma demonstração de força e uma “revolução de primavera”.

De acordo com a Associação de Auxílio aos Presos Políticos de Myanmar, 765 pessoas morreram em confrontos com as forças da Junta Militar.

Desde o golpe de Estado, foram presas 4.609 pessoas, 3.555 das quais continuam privadas de liberdade.

O Exército de Myanmar justificou o golpe de Estado alegando supostas fraudes eleitorais ocorridas nas eleições de novembro de 2020, em que venceu a Liga Nacional para a Democracia, de Aung San Suu Kyi.

O Papa propôs este domingo, para o mês de maio, uma iniciativa de paz de todos os fiéis a favor do Myanmar. No final do Regina Coeli, a partir da janela do Palácio Apostólico, Francisco referiu-se à maratona de oração que inaugurou no sábado e que, durante todo este mês, reúne 30 santuários marianos espalhados pelo mundo.

Neste contexto de oração mundial, Francisco deixou uma proposta. “Há uma iniciativa de que gosto muito: a da Igreja birmanesa, que convida a rezar pela paz, dedicando ao Myanmar uma Avé Maria do terço diário”.