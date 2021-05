Bill e Melinda Gates anunciam divórcio

Bill e Melinda Gates anunciaram esta segunda-feira que se vão divorciar.

Bill Gates é o quarto homem mais rico do mundo, segundo a revista Forbes, com uma fortuna avaliada em 124 mil milhões de euros, assente no império informático que construiu com a sua empresa Microsoft.

Os dois conheceram-se quando Melinda foi trabalhar para a empresa e casaram há 27 anos. Têm três filhos.

No comunicado divulgado esta segunda-feira os dois dizem que apesar de terem trabalhado na sua relação tomaram a decisão de pôr fim à relação e que já não acreditam que podem crescer no casamento.

“Ao longo dos últimos 27 anos criámos três crianças incríveis e construímos uma fundação que trabalha em todo o mundo para capacitar as pessoas para levar vidas saudáveis e produtivas”, escrevem, referindo-se à fundação Bill e Melinda Gates.

“Continuamos a partilhar a crença nessa missão e continuaremos a trabalhar juntos na fundação, mas já não acreditamos que possamos crescer juntos enquanto casal na próxima fase das nossas vidas.”

O comunicado, que foi publicado por ambos nas respetivas contas do Twitter, termina com um apelo a que seja respeitada a sua privacidade nesta fase.