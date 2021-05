Estoril garante subida à I Liga "no sofá"

O Estoril é a primeira equipa a garantir a subida direta à I Liga.

A equipa canarinha festeja o regresso à primeira divisão "no sofá", depois da derrota da Académica, em casa, com o Arouca, o que significa que o Estoril já não ficará abaixo do segundo posto da tabela classificativa, que é ocupado pelo Vizela.

O Estoril esteve praticamente toda a temporada em primeiro lugar e pode ainda celebrar o título de campeão da II Liga na próxima jornada, caso vença o Chaves, ou caso o Vizela não consiga bater o Cova da Piedade.

A equipa da linha regressa ao primeiro escalão, orientada por Bruno Pinheiro, três épocas depois de ter sido despromovida. A equipa chegou ainda às meias-finais da Taça de Portugal, onde apenas caiu para o Benfica.