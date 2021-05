Braga multa Sporar por comentário relacionado com o Sporting

O Sporting de Braga multou o avançado Andraz Sporar, por um comentário na rede social "Instagram" numa publicação de Feddal, depois da vitória do Sporting sobre o Nacional, de acordo com o jornal "Record".

O ponta de lança esloveno, emprestado com cláusula de compra ao Braga, comentou "está a chegar, irmão", em alegada referência ao título de campeão nacional, o que não caiu bem aos adeptos do clube minhoto.

No entanto, Feddal desmentiu que fosse esse o significado da mensagem de Sporar: "É uma piada que eu e o Sporar fazíamos quando ele estava aqui connosco. Perdi alguns golos nos treinos e ele dizia-me sempre "Estás mais perto, irmão. Ele está a vir". É disso que se trata a mensagem de apoio dele, não têm que criar expectativas".

O avançado apagou o comentário da página de Feddal, mas não escapou a uma multa do Sporting de Braga, por ter quebrado o regulamento.

Sporar está no Braga desde janeiro, no negócio que viu Paulinho reforçar o Sporting no último dia do mercado de janeiro. O ponta de lança tem cláusula de compra e leva três golos apontados em 16 jogos pelos minhotos.



Antes, Sporar somou 11 golos pelo Sporting entre janeiro de 2020 e janeiro de 2021, num total de 38 jogos disputados.