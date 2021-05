Artur Soares Dias e João Pinheiro disputam o clássico

Os árbitros internacionais Artur Soares Dias e João Pinheiro perfilam-se como os mais fortes candidatos a marcarem presença quinta feira no estádio da Luz, para o Benfica-FC Porto, da 31ª jornada.

Paulo Pereira, vídeoárbitro Bola Branca e especialista em arbitragem, afirma convicto que o Conselho de Arbitragem pensa num destes nomes para anunciar amanhã.

Artur Soares Dias, da Associação de Futebol do Porto "tem feito uma época regular" e o bracarense João Pinheiro que "tem feito uma época de excelência", podem, mesmo assim, ter a concorrência de Tiago Martins. No entanto, o ex-árbitro está convencido que aquele que ficar fora do embate entre águias e dragões estará, dentro de duas jornadas, no dérbi lisboeta entre Benfica e Sporting.



Ainda sobre o clássico, Paulo Pereira considera que os favoritos para apitar o jogo são quem "está em melhor forma" nesta fase final da temporada.