Arouca vence em Coimbra e sobe ao terceiro lugar da II Liga

O Arouca venceu, esta segunda-feira, em casa da Académica de Coimbra por 1-0, num duelo entre candidatos à subida de divisão.

O único golo da partida foi apontado dentro do primeiro quarto de hora, aos 13 minutos, por Arsénio, reforço de janeiro do Arouca. O avançado de 31 anos marcou o quinto golo na II Liga.

Com este resultado, o Arouca mantém o bom momento de forma com a sexta vitória seguida e sobe ao terceiro lugar da II Liga, com 56 pontos, que dá acesso ao "play-off" de subida à I Liga. O Estoril garante a subida com este resultado e é a primeira equipa a carimbar a subida de divisão.

Já a Académica compromete o projeto de subida de divisão e cai para o quinto lugar, com com os mesmos 55 pontos do que o Feirense.