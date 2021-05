Wolverhampton empata com golo de Fábio Silva

O Wolverhampton empatou em casa do West Brom, a um golo, com noite positiva para o português Fábio Silva.

O jovem avançado português inaugurou o marcador aos 45+2 minutos de jogo, num lance em que Vitinha, emprestado pelo FC Porto, também está em destaque. O WBA empatou já na segunda parte, com golo de Diagne, assistido por Townsend.

Nuno Espírito Santo alinhou de início com cinco portugueses: Rui Patrício, Nélson Semedo, Rúben Neves, Vitinha e Fábio Silva, enquanto que Daniel Podence foi suplente utilizado. Neto e Moutinho falharam o jogo por lesão.

O Wolverhampton é 12º com este resultado, com 42 pontos somados, enquanto que o WBA mantém-se em zona de descida, com 26 pontos.