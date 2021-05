Sevilha perde em casa com Athletic Bilbau e fica para trás na corrida pelo título

O Sevilha perdeu, em casa, contra o Athletic Bilbau, por 1-0, e condiciona a luta pelo título de campeão espanhol.

A equipa orienta por Julen Lopetegui não conseguiu abrir o marcador num jogo disputado no seu estádio, no Ramón Sánchez Pizjuán, e foi Iñaki Williams quem desfez o nulo, aos 90 minutos de jogo, para a formação basca.

Com este resultado, o Sevilha continua em quarto lugar, mas com os mesmos 70 pontos, agora a seis do líder Atlético de Madrid e a quatro de Real Madrid e Barcelona, igualados no segundo e terceiro lugar da tabela. Já o Athletic sobe ao 9º posto, com 45 pontos, e ainda sonha com um lugar europeu.