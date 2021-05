Parma de Bruno Alves confirma descida de divisão

O Parma, equipa onde joga o internacional português Bruno Alves, perdeu em casa do Torino por 1-0 e viu confirmada a descida de divisão à Serie B.

O único golo da partida foi marcado aos 63 minutos de jogo, por Vojvoda, assistido por Cataldi, e selou o destino do histórico clube italiano. O defesa-central Bruno Alves foi titular e capitão da equipa do Parma, mas não conseguiu evitar a derrota.

O Parma regressa à Série B, três temporadas depois da subida divisão. A equipa está no 19º posto, com 20 pontos, a 12 do Cagliari, que ocupa o primeiro lugar de manutenção, mas com desvantagem no confronto direto. Crotone é a outra equipa já despromovida.