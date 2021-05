Palmeiras vence e ganha nova vida no Paulistão

O Palmeiras venceu o Santo André, por 0-1, com golo de Gustavo Scarpa, e ficou mais perto da possibilidade de se qualificar para a próxima fase do Campeonato Paulista.

A equipa de Abel Ferreira está agora a três pontos do Novorizontino, que perdeu com o Guarani, e continua no 2.º lugar do Grupo B do estadual, a duas jornadas do fim da fase regular. Só os dois primeiros do grupo passam à fase a eliminar. O Bragantino lidera o grupo e já garantiu a qualificação.