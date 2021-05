Manchester United vai colaborar com a polícia para castigar invasores de Old Trafford

O Manchester United lamentou a invasão do relvado de Old Trafford, que levou ao adiamento do jogo contra o Liverpool no domingo, e admite que vai colaborar com a polícia para que os invasores sejam castigados.

"A maior parte dos nossos adeptos condena este ato criminal, para além da violência contra 'staff' do clube e polícia. Tornou-se num caso de polícia. O clube não quer ver protestantes pacíficos a serem castigados, mas vai colaborar com a polícia para identificar quem esteve envolvido em atividade criminal", pode ler-se numa nota publicada pelo clube.

Ainda assim, o clube reconhece os protestos no exterior do estádio: "Muitos adeptos estavam no seu direito de protestar e mostrar a sua opinião de forma pacífica".

O Manchester United revela que algumas notícias que circularam estavam erradas acerca da forma de como os adeptos entraram no estádio e explicou o sucedido.