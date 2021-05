Hertha de Berlim empata e continua em zona de descida

O Mainz e Hertha de Berlim empataram, esta segunda-feira, a uma bola, em jogo em atraso da 29ª jornada da Bundesliga.

Tousart abriu o marcador para a equipa do Hertha, que jogava fora de portas, aos 36 minutos de jogo, mas a vantagem não durou muito tempo, com Mwene a igualar para o Mainz aos 40 minutos de jogo.

O Hertha de Berlim continua em zona de despromoção com este resultado, no 17º posto, com 27 pontos, a dois de um lugar de "play-off" de descida, e a três de um lugar de manutenção. Já o Mainz está no 12º posto, com 35 pontos.