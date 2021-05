PGR alerta para burlas no mercado de criptomoedas em plataformas online

O gabinete de cibercrime da Procuradoria-geral da República (PGR) emitiu hoje um alerta sobre burlas em plataformas online de alegada negociação no mercado de criptomoedas e cambial no valor de milhares de euros.

O gabinete adianta que tem recebido denúncias de burlas relacionadas com plataformas online de suposta negociação no mercado de criptomoedas e no mercado cambial, "uma atividade criminosa organizada, de grande dimensão".

O Ministério Público chama a atenção para o facto de estarem ativas na Internet múltiplas páginas fraudulentas que publicitam investimentos em criptomoedas e no mercado cambial de divisas estrangeiras que dizem captar investimentos nestes ativos e prometem grande rentabilidade, recorrendo a métodos agressivos de abordagem, incluindo contactos telefónicos.

Nesses contactos, refere o alerta, os supostos "traders", usam métodos insidiosos de persuasão, com o intuito de convencer as vítimas a transferir quantias monetárias para supostos investimentos em criptomoedas e no mercado cambial em que, após um primeiro investimento, é simulado um ganho, cujo objetivo é convencer as vítimas a efetuar investimentos mais avultados, que chegam às dezenas de milhares de euros.