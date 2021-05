Governo desmente ocultação de reformas e divulga informação técnica do Plano de Recuperação

O Governo divulgou, este domingo, a informação técnica que tem sido exigida relativamente ao Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) que entregou em Bruxelas, desmentindo que estivesse a ocultar dados.

Uma notícia do jornal "Expresso", na sexta-feira, adiantava que o Governo estaria a omitir informações ao não incluir "detalhes dos compromissos assumidos" com a União Europeia relativos a reformas. A síntese partilhada no site oficial do executivo não corresponderia ao documento oficial submetido formalmente à Comissão Europeia (CE). Este domingo, o Governo emitiu um desmentido e acrescentou, agora no portal "Mais Transparência", informação técnica aos documentos já revelados.

Para que "não subsistam quaisquer dúvidas", e de forma a reafirmar "a transparência do processo de elaboração e discussão do PRR", o Governo divulgou os "ficheiros originais" enviados à CE, "seja o relativo ao corpo principal do PRR, seja ainda o extenso conjunto de ficheiros em anexo". Excluindo, naturalmente, aqueles que estejam sujeitos a sigilo.

"Os documentos estão disponíveis no portal 'Mais Transparência' e constituem a versão submetida por Portugal à Comissão Europeia em 22 de abril, pelo que podem ainda sofrer ajustes de conteúdo até à sua aprovação forma", sublinha o Governo, em comunicado.