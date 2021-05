Se fosse hoje, Fernando Santos não teria levado jogadores do Sporting ao Mundial

O selecionador nacional ressalva que não pensa desta forma devido a qualquer problema de comportamento nestes jogadores, ao nível da entrega e do trabalho. O problema, sublinha, é "quando olhamos para o resto e pensamos na cabeça deles".

"Achei que levar o Rui Patrício, o William, o Bruno Fernandes, o Gelson, jogadores que tinham rescindido com o Sporting, não seria um problema. Mas, se fosse hoje não os teria levado", assume.

Fernando Santos admite, em entrevista ao jornal "O Jogo", que voltaria atrás na decisão de levar jogadores do Sporting ao Mundial 2018. Em causa o facto de os atletas se terem apresentado numa situação mais fragilizada, depois da invasão à Academia de Alcochete .

A 50 dias do arranque da prova, o selecionador nac(...)

"O dia a dia deles - não durante o treino, nas palestras, nas refeições - era a pensar no que lhes iria suceder a seguir. Se teriam ou não clube, no que iria suceder. E penso que isso não foi favorável", conclui.

O ataque à Academia de Alcochete aconteceu a 15 de maio de 2018, pouco antes do Mundial da Rússia. Os jogadores do Sporting chamados por Fernando Santos estavam em litígio com o clube, depois de terem rescindido contrato unilateralmente.