Fernando Santos já fechou 80% da convocatória para atacar o Europeu

Como avançou à Renascença, Fernando Santos anuncia a convocatória final no dia 20 de maio. O anúncio, e o processo de escolha em si, está ainda dependente do número de atletas que cada selecionador poderá convocar.

Médio do FC Porto já tem cartão do cidadão portugu(...)

Um aumento que tem vantagens, mas também desvantagens, na opinião do técnico nacional, nomeadamente, no espírito de grupo que Fernando Santos considera fundamental, principalmente neste tipo de competições curtas.

Voltar a casa no dia seguinte à final

Nesta entrevista ao jornal "O Jogo", Fernando Santos reforça as ideias que transmitiu à Renascença, sobretudo em relação aos objetivos da equipa. Revalidar o título de campeão europeu é a meta da equipa.

"Portugal é o campeão em título, portanto, vai jogar com a firme convicção de conquistar o título. O objetivo, desde que chegámos, foi sempre chegar às fases finais e vencê-las. Talvez tenha verbalizado esse objetivo de forma diferente no Euro 2016, mas o objetivo é sempre esse", diz.

“Quando fiz essa afirmação no Europeu de 2016, foi com a convicção de que Portugal estava no bom caminho para poder ser campeão. Eu não tinha dúvidas. Parecia-me que o caminho estava a ser encontrado para aquela equipa fazer um campeonato brutal. E fez, porque foi campeão da Europa. Espero que, neste campeonato, a equipa tenha esse crescimento, também na primeira fase da preparação e depois ao longo da competição, que nos permita regressar a Portugal só no dia 12 de julho”, referiu o selecionador nacional, na entrevista a Bola Branca.



Portugal está no Grupo F do Europeu, com França, Alemanha e Hungria. A competição arranca a 11 de junho e termina a 12 de julho.