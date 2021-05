Clássico "não terá a mesma tensão" de um jogo pelo título

Benfica e FC Porto jogam esta quinta feira pelo 2º. lugar do campeonato, jogo que, na opinião de Pedro Henriques, "não terá a mesma tensão" para os jogadores. No entanto, o antigo lateral dos dois clubes salienta que não deixa de ser um clássico e o ambiente será intenso. A Bola Branca, Pedro Henriques lembra que a cultura que se vive na Luz e no Dragão é diferente, num embate que em rivalidade já supera o Benfica-Sporting de outros tempos. Em causa, está o acesso direto à Liga dos Campeões, ao "baú para garantir a entrada de dinheiro diretamente", até porque disputar o acesso à fase de grupos nunca é uma garantia, como experienciaram as águias no início desta temporada.

Apesar das circunstâncias em que se jogará a partida, diferente dos últimos anos, sem ser para o título, este será um desafio "quase de vida ou de morte". Pedro Henriques sublinha que culturalmente este é o confronto vivido com "mais intensidade", mostrando até e quase sempre "um Porto mais forte", enquanto que nas águias "é importante, mas sem o mesmo dramatismo". As ausências, as presenças e a estratégia O FC Porto deve apresentar-se sem Tecatito Corona, lesionado. O mexicano tem sido “decisivo, principalmente nestes jogos”, mas a sua ausência não deverá enfraquecer os atuais campeões nacionais.

“O Porto fica com menos uma solução no banco, à partida jogará com Luis Díaz e Otávio, agora perde o jogador que nos últimos anos tem sido o mais decisivo no campeonato”, refere Pedro Henriques. Em sentido contrário pode estar Sérgio Conceição. O treinador pode vir a sentar-se no banco de suplentes depois de interpor uma providência sobre o castigo que cumpre. O ex-jogador concorda que será melhor para a equipa, embora não vaticine “um Porto mais fraco sem o treinador principal”.