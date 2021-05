Benfica condena confrontos de adeptos do clube e do Sporting

O Benfica demarcou-se e condenou, em comunicado, a agressão de adeptos das águias a elementos da claque do Sporting "Torcida Verde", no Estádio de Alvalade.

"Na sequência dos acontecimentos ocorridos esta tarde, envolvendo adeptos do Benfica e do Sporting, a direção do Sport Lisboa e Benfica reafirma o seu total repúdio e distanciamento face a qualquer ato de violência", pode ler-se.

As águias dizem que se tratam de "atos de violência, nos quais não nos revemos e que prejudicam a imagem do futebol português e do desporto nacional. Deixamos igualmente claro que tais acontecimentos devem ser devidamente punidos pelas autoridades competentes e não podem ser imputados a quem se pauta por uma postura sã e correta na sua atividade desportiva".

Elementos da claque do Sporting "Torcida Verde" foram agredidos, esta segunda-feira, junto a Alvalade. As agressões partiram de 12 elementos ligados à claque do Benfica "Diabos Vermelhos".

O Sporting já também condenou as agressões em comunicado: "O Sporting Clube de Portugal repudia veemente os actos de violência gratuita contra a Torcida Verde desencadeados por um grupo de adeptos do clube rival".

"Situações desta natureza não dignificam o Desporto nacional nem são representativas do Futebol em particular. O Sporting CP continuará sempre a defender que a cultura de medo, de conflito e de violência deve ser banida do futebol português. O Desporto é e deve ser cada vez mais um espaço saudável e não de agressão, criminalidade, ameaça e ódio", pode ainda ler-se.

Martha Gens, Presidente da Associação de Defesa do Adepto, condendou a agressão aos adeptos leoninos e remete o caso para a justiça.

"Condenamos todos e qualquer ato de violência. Isto não é desporto, nada tem a ver com o desporto. Escolhemos, como Associação, o que queremos alimentar e não queremos contribuir para o fomento do ódio no desporto. É na justiça que estes assuntos se tratam", afirmou, em declarações à Renascença.