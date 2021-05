Papa pede uma Avé Maria por dia pela paz no Myanmar

O Papa propôs, para o mês de maio, uma iniciativa de paz de todos os fiéis a favor do Myanmar. No final do Regina Coeli deste domingo, a partir da janela do Palácio Apostólico, Francisco referiu-se à maratona de oração que inaugurou no sábado e que, durante todo este mês, reúne 30 santuários marianos espalhados pelo mundo.

Neste contexto de oração mundial, Francisco deixou uma proposta. “Há uma iniciativa de que gosto muito: a da Igreja birmanesa, que convida a rezar pela paz, dedicando ao Myanmar uma Avé Maria do terço diário”.

“Cada um de nós dirige-se à Mãe sempre que precisa ou tem dificuldades. Neste mês de maio, peçamos à nossa mãe do Céu que fale ao coração de todos os responsáveis do Myanmar, para que encontrem a coragem de percorrer o caminho do encontro, da reconciliação e da paz”, convidou.