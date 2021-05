Jerónimo diz que cimeira social da UE é "branqueamento de políticas antissociais"

O secretário-geral do PCP defendeu, este domingo, que a próxima cimeira social da União Europeia (UE), no Porto, é "mais uma operação de branqueamento das suas políticas antissociais" e alertou que se aproximam "novas formas de desregulação laboral".

Na intervenção final da 13.ª Assembleia da Organização Regional do Porto, que decorreu, este domingo, no Palácio de Cristal, o líder comunista criticou as intenções da cimeira agendada para a próxima semana.

"É esta União Europeia que dentro de dias promove, aqui no Porto, mais uma operação de branqueamento das suas políticas antissociais com a realização da chamada Cimeira Social. Essa mesma União da troika estrangeira, conivente e mandante dos cortes dos salários e nas reformas, do aumento dos impostos aos trabalhadores, dos cortes nos direitos laborais e sociais, do menos Estado na saúde e na proteção social", começou por dizer.

Jerónimo criticou uma UE "sempre preocupada com qualquer aumento conseguido do Salário Mínimo Nacional e sempre incomodada com a rigidez do mercado de trabalho, ou seja, com os direitos de quem trabalha que vem aqui ao Porto discutir um plano de ação, para concretizar o dito Pilar Europeu dos Direitos Sociais". E enfatizou outras preocupações na área laboral.

"Anuncia-se a intenção de promover um aumento dos empregos à boleia da transição verde e digital. Mas por detrás das suas promessas o que se perspetiva são novas formas de desregulação laboral: a normalização da precariedade e do trabalho temporário, no reino das "plataformas digitais", disse.