Vistoria em Odemira identifica locais sobrelotados e necessidade de mudar pessoas

"Foi uma vistoria ampla e posso dizer que são mais de meia centena de lugares que foram visitados", indicou o autarca de Odemira, José Alberto Guerreiro, no final de uma reunião da "task force" do concelho de Beja.

Mais de meia centena de alojamentos para trabalhadores rurais do concelho de Odemira já foram alvo de vistoria das autoridades, que identificaram locais sobrelotados e a necessidade de transferir pessoas, revelou este domingo o presidente do município.

Já a Pousada da Juventude de Almograve, localizada neste concelho alentejano e que dispõe de 42 camas, onde vão ser colocadas as pessoas com Covid-19 residentes nas duas freguesias de Odemira alvo da cerca sanitária, "já está operacional", disse.

O Governo, realçou o presidente da Câmara de Odemira, mantém "um diálogo com os proprietários" das habitações particulares "para que tudo possa correr com naturalidade".

"Uma das fases é relativa aos alojamentos que pertencem à própria estrutura do Zmar" e a outra está relacionada com as habitações que são de particulares, frisou.

José Alberto Guerreiro adiantou que, na segunda-feira de manhã, será realizada uma reunião com a participação de várias entidade para determinar "alguns aspetos específicos" que estão relacionados com "a forma" como vai decorrer a operação, que pode começar nesse dia.

O Governo decidiu decretar uma cerca sanitária às freguesias de São Teotónio e de Almograve, no concelho de Odemira, devido à elevada incidência de casos de Covid-19, sobretudo entre trabalhadores do setor agrícola, anunciou o primeiro-ministro, António Costa, na quinta-feira à noite.

O chefe do Governo sublinhou também que "alguma população vive em situações de insalubridade habitacional inadmissível, com hipersobrelotação das habitações", relatando situações de "risco enorme para a saúde pública, para além de uma violação gritante dos direitos humanos".

O representante da massa insolvente do empreendimento turístico Zmar Eco Experience, Pedro Pidwell, e o advogado de 114 dos 160 donos de casas no complexo, Nuno Silva Vieira, admitiram à Lusa que podem avançar para os tribunais para impedir essa utilização.

Pedro Pidwell, que representa os mais de 400 credores do empreendimento, que aprovaram na terça-feira um plano de reestruturação do Zmar, indicou ainda que, após reunião com a GNR, foi identificado "um núcleo de casas" no complexo, "separado das casas dos proprietários e mais ou menos isolado", que será usado para começar a receber quem aí tiver de ficar, caso seja necessário.