Presidente da Câmara denuncia situações suspeitas que levam migrantes para Odemira

O presidente da Câmara de Odemira, José Alberto Guerreiro, revelou, este domingo, que apresentou uma denúncia na Polícia Judiciária (PJ) sobre situações que considerou suspeitas, que estão na base da presença de "muitos trabalhadores migrantes" no concelho.

"Um problema que ultrapassa aquilo que é a atividade agrícola, mas, a coberto dela, o facto de haver muitos trabalhadores migrantes e uma intensa atividade agrícola", afirmou o autarca alentejano.

José Alberto Guerreiro falava aos jornalistas no final de uma reunião da "task force" de Odemira. O presidente da Câmara indicou ter denunciado as suspeitas "há cerca de dois anos" à PJ e que ele próprio já foi ouvido.

"Nessa altura, descrevi tudo aquilo que sei e tudo aquilo que me foi relatado, porque essa é a minha obrigação", referiu, sublinhando que "as entidades públicas terão que avaliar" as situações denunciadas.

Segundo o presidente do município, há estabelecimentos comerciais em Odemira que "têm um conjunto de empregados que não é justificado pelo espaço". Nomeadamente, "supermercados com 200 metros quadrados" de área e que "têm 30 ou 40 trabalhadores".

Existem "espaços de venda ao público de bebidas que têm dez vezes mais empregados do que é normal", mas também "outras questões muito estranhas", em que "muitos dos negócios são em dinheiro", disse.