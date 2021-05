Balanço DGS. Mais uma morte e 330 novos casos de Covid-19 em Portugal

Veja também:

Nas últimas 24 horas, Portugal registou mais 330 casos de infeção pelo novo coronavírus e uma morte associada à Covid-19, indica o boletim epidemiológico da Direção-Geral de Saúde divulgado neste domingo.

Foi no Algarve que se registou o óbito, mas é no Norte que há mais novos casos identificados: 160 (o que representa 48,5% do total do país, nas últimas 24 horas).

Segue-se a região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT), com 76 (23% do total), o Centro (com 37 casos; 11,2%), a Madeira (24; 7,2%), o Algarve e os Açores (14; 4,2%) e o Alentejo (5; 1,5%).

Neste domingo, há mais 244 pessoas dadas como recuperadas (num total de 796.721 desde o início da pandemia), mas mais 85 casos ativos, que nesta altura somam 23.579.

Há também aumento ao nível dos internamentos: mais 9 em enfermaria (num total de 311) e mais um nos cuidados intensivos (unidades que contam agora com 85 doentes com Covid-19).