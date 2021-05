Quatro astronautas da SpaceX aterram na Flórida

Os quatro astronautas que deixaram no sábado a Estação Espacial Internacional (EEI), aterraram neste domingo, ainda de noite, ao largo da Flórida, nos EUA, a bordo de uma cápsula da empresa SpaceX, após mais de 160 dias no espaço.

A cápsula espacial Crew Dragon, batizada “Resilience”, caiu de paraquedas no Golfo do México ao largo da costa da Cidade do Panamá, Flórida, pouco antes das 3h00 da manhã, hora na Costa Leste dos EUA (7h00 em Lisboa), terminando o segundo voo dos quatro astronautas para a companhia de Elon Musk.

Embarcações deslocaram-se para recuperar a cápsula e os astronautas.

Depois de se ter separado da Estação Espacial Internacional no horário previsto, às 20h35 de sábado, hora na Costa Leste dos EUA (00h35 de hoje em Lisboa), o voo noturno da Crew Dragon de regresso à Terra demorou cerca de seis horas e meia como previsto.

Os astronautas, três americanos e um japonês, voaram de volta à Terra na mesma cápsula que foi lançada do Centro Espacial Kennedy da NASA, em novembro.